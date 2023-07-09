التقديم لمدارس التمريض 2023.. تفاصيل

التقديم لمدارس التمريض 2023.. يبحث الطلاب عن خيارات مختلفة للالتحاق بمدارس التمريض العسكري، ويهتمون بمعرفة شروط القبول فيها وإمكانية تقديم طلبات الالتحاق للإعدادية.

ويتساءل الطلاب عن التنسيق المطلوب للالتحاق بمدارس التمريض العسكري في جميع محافظات مصر، بما في ذلك القاهرة ودمياط والغربية، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من طلاب الإعدادية.

خطوات التقديم لمدارس التمريض 2023

يحاول العديد من الطلاب التوصل إلى خطوات التقديم في مدارس التمريض، والتي جاءت على النحو التالي:

في البداية عليك الدخول إلى رابط التقديم في مدارس التمريض 2023 عن طريق الضغط هنــــــــــــا.

يستوجب عليك قراءة القواعد والشروط، كذلك المستشفيات والمعاهد المتاحة في المحافظة ووفقًا للمربع السكني الخاص بك..

وبعدها عليك اتباع التعليمات الموجودة وتدوين المعلومات المطلوبة حتى الانتهاء من التقديم إلكترونيًا.

يمكنك متابعة طلبك لمعرفة النتيجة بين الحين والآخر لتتعرف على قبولك أو رفضك، لتتخذ الخطوات التي تتبعها.

التقديم لمدارس التمريض 2023.. الشروط

يشترط في المتقدمين للتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض ما يلي:

- حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس العام، مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات. كما يتطلب ذلك دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية بمجموع لا يقل عن 230، ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.

- أن يكونوا من سكان نفس المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة المذكورة، ويتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة (المربع السكني)، ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة.

- أن يكونوا مصريين الجنسية وحسني السيرة والسلوك.

- عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة، حيث لا يزيد عدد الطلاب المقبولين بالفصل الواحد عن 25-30 طالبًا/طالبة.

- التفرغ للدراسة، ويتم ذلك بتعهد من الطالب أو ولي أمره مصدقًا عليه.

- عدم تزوج الطالب/الطالبة، ولا يجوز الزواج خلال فترة الدراسة.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي للأب/الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة قبل عامين على الأقل.

- في حالة وفاة الأب أو إنفصال الزوجين وحصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي فقط (الصف الثالث الإعدادي) من نفس المحافظة، يجب إحضار بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الوالد/الوالدة)، أو من لديه الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل.

- الالتزام بالحد الأدنى للقبول في المجاميع العليا، وسيتم تحديده بعد انتهاء أعمال التنسيق.

- لا يتم قبول الطالب/الطالبة إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتائج، وعليه يجب تقديم الأوراق الأصلية خلال الموعد النهائي المحدد من قبل الهيئة، ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

- لا يُسمح باستثناءات في قبول الطلاب/الطالبات في المدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

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