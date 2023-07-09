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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي.. تفاصيل

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

ترتفع معدلات البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي مع إعلان نتيجة الدبلومات منذ أيام واستعداد الطلاب للتقديم للعام الدراسي القادم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

نوضح في التقرير التالي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي والذي من المقرر أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الفترة القادمة أمام الطلاب.

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات أن يتقدموا في عدد من الكليات والمعاهد التي تعلن تنسيقها الخاص لهم وزارة التعليم العالي. 

هذه الكليات والمعاهد هي 

كلية الآثار تخصصات ترميم آثار ترميم دقيق- ترميم معماري جامعات القاهرة- الفيوم- أسوان- سوهاج – قنا –الأقصر- دمياط – الزقازيق –مطروح

كلية التربية جامعة حلوان جميع التخصصات.

كلية الاقتصاد المنزلي جامعات حلوان والمنوفية والعريش تخصصات ملابس جاهزة – نسيج – جلود وبدائلها

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعات حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف من جميع التخصصات

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

المجمعات التكنولوجية المتكاملة (الأميرية – الفيوم – السلام) 

المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية الصناعية المتوسطة الحكومية) التابعة لوزارة التعليم العالي (مدة الدراسة بها سنتان)

الجامعات التكنولوجية الجديدة والمعاهد العليا الخاصة 

المعاهد الفنية والمعاهد الفنية الصحية

المعاهد الهندسية الخاصة

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2023

يتاح خدمات تنسيق القبول والكليات لطلبة الدبلومات من خلال الرابط التالي 

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

للاستعلام عن المعاهد المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات من هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/index2.aspx

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كانت قد ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية منذ أيام مضت ويمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي:

 

https://nategafany.emis.gov.eg/

 

كتابة رقم جلوس الطالب 

الضغط على كلمة عرض النتيجة

 

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي،  وزير التربية والتعليم الدكتور، نتيجة الدبلومات الفنية  بنسبة نجاح 64.47%.

وبلغ إجمالي عدد الناجحين 473264 بنسبة 64.47%.

 

ويبلغ عدد إجمالي من سيؤدى امتحانات الدور الثاني 219304 طالب وطالبة بنسبة 29.87%، ليكون إجمال الباقين للإعادة 41597 طالبا وطالبة بنسبة 5.66%.

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