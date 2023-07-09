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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عطا: بدء تنسيق الدبلومات الفنية بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة

السيد عطا
السيد عطا

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم ومسئول مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023 لطلاب الدبلومات الفنية (الصناعية والزراعية والتجارية) سيبدأ مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة أن قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام، للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2023/2024، ستكون بنفس قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي 2022 بنسبة 10%، مع إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية للكليات النظرية، وتطبيق اختبارات القدرات على الكليات العملية.

وأضاف عطا أنه تم إنشاء الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، حيث تمنح درجة البكالوريوس المهني في التخصص والدبلوم المهني في التخصص، وتقبل طلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، وتقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (2+2) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

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