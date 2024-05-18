السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها فى الخانكة ليونيو المقبل

محاكمة - آرشيفية
محاكمة - آرشيفية

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة ربة منزل، التي اتهمت بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري "فرد روسي"، وأطلقت عيارًا ناريًا على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة السر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36287 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة أن المتهمة، ربة منزل، قتلت زوجها بخيت أحمد بخيت جمعة عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة قامت بالتخطيط والقرار بإزهاق روح المجني عليه، وأعدت لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "فرد روسي"، وعندما حصلت عليه أطلقت صوبه عيارًا ناريًا قاصدة قتله وإزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته، وذلك وفقًا لتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات.

محكمة جنايات بنها ربة منزل فرد روسى سلاح نارى المستشار سيد رفاعى محمد حسين

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