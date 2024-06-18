الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذبح 360 أضحية بمجازر كفر الشيخ في ثالث أيام العيد

ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي

‏قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه قد تابع جهود مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الجهات المعنية، فى إجراءات الفحوصات البيطرية وذبح الأضاحى للمواطنين والجمعيات الخيرية «مجانًا»، حيث تم ذبح 360 أضحية بـ 16 مجزر حكومي على مستوى المحافظة، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

 

  • تكثيف الحملات علي الأسواق

قال محافظ كفرالشيخ، أنه كلف مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالإشتراك مع مديرية الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للإستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف البيطرى عليها مع إعدام غير الصالح منها فورًا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها، والحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل فى المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التى تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطرى ليقوم بالعمل فى نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

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أكد محافظ كفرالشيخ، ‏على أهمية الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية قبل الذبح، والتى تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، فضلًا عن خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح خارج السلخانة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للإستهلاك الآدمى.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة، وسلامة الذبائح، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من سلامة أدوات الذبح وتقطيع اللحوم.

كلف محافظ كفرالشيخ، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين بشأن سلامة اللحوم وأسعارها ومنع التلاعب بها وذلك من خلال الرقم (114).

ذبح الأضاحى عيد الأضحى المجازر الحكومية الطب البيطري محافظة كفر الشيخ

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