بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية؛ لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي.

وأكد أبوزيد أن هذا جاء بناء على توجيهات من سامح شكري وزير الخارجية للقطاع القنصلي بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في المملكة العربية السعودية.