كرمهم المحافظ.. أسماء أوائل شهادات الدبلومات الفنية في السويس

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢. ٢٠٢٣، بمنحهم شهادة تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرا لتفوقهم الدراسي.

وشارك بالتكريم الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظ.

وفى بداية التكريم، أعرب المحافظ عن سعادته بحصول طلاب المدارس الفنية من أبناء السويس على المركز الأول و الثانى على مستوى الجمهورية.

حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية الطالبة ندى السيد عطية الله عبد الجواد من مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات ( قسم كهربا- تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية) بمجموع ٩٩٣ من إجمالي ١٠٠٠ درجة وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية الطالبة مريم حسن محمد عطية من مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات ( قسم كهربا-تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية) بمجموع ٩٩٠ درجة.

كما حصل كلا من الطالبة رحمة ناصر مصطفى أحمد و الطالبة مريم حسن محمود حسن على المركز الثالث على مستوى مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات ( قسم كهربا- تخصص نقل وتوزيع طاقة كهربية) بمجموع ٩٨٨درجة.

كما حصل كلا من الطالبة غرام ياسر غريب حسن على و الطالبة مريم علاء الدين محمد فكرى علي المركز الأول بمدرسة السويس التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات ( إدارة موانئ وخدمات بحرية ) و حصل على المركز الأول بمدرسة الصباح التجارية بنات نظام ثلاث سنوات (جدرات) كلا من الطالبة تبارك محسن محمد فرج (فنى مبيعات) و الطالبة مريم إبراهيم مجدى تكلا (فنى مبيعات) و الطالبة مريم حسن سالم محمد (فنى تأمينات تجارية وأجتماعية ) والطالبة مريم هاني رضوان حسن (فنى مبيعات) كما حصلت الطالبة أنهار أحمد أبو الحسن محمود على المركز الأول بمدرسة الصباح التجارية بنات نظام ثلاث سنوات مزدوج ( سكرتارية طبية ).

وفي التكريم، قدم المحافظ التهنئة للطلاب المتفوقين وأولياء الأمور، مشيدا بجهود ودور أسر الطلاب فى صناعة نجاح وتفوق أبنائهم ودورهم العظيم فى توفير البيئة السليمة والمناخ الصحي وخلق جيل من المتفوقين.

ووجه صقر الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والقائمين على المنظومة التعليمية الفنية بالسويس وكل من يعمل بقطاع التربية والتعليم على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي، مشيدا بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى.

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