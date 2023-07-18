تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات.. يسعى طلاب وطالبات الدبلومات الفنية للعثور على توقعات تنسيق الدبلومات الفنية المقبلة، حيث ارتفعت نسبة البحث عن هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، ولا سيما محرك البحث العالمي الشهير جوجل. ويتضمن هذا التنسيق نظام 3 سنوات تجاري للدبلومات الفنية في عام 2023.

ونرصد في التقرير التالي تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات:

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات

بعد الاطلاع على بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يوضح إحصائيات نتائج امتحانات شهادة الدبلوم للدور الأول لعام 2022-2023، تبين أن عدد المتقدمين لاجتياز اختبارات الصف الثالث الثانوي التجاري بنظام السنوات الثلاث بلغ 239 ألفًا و566 طالبًا وطالبة.

وقد شهدت نسبة النجاح في دبلوم التجارة لهذا العام انخفاضًا بنسبة 4.76%.

ونتيجة لذلك، سيشهد تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات انخفاضًا في الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام المقبل، بنسبة تتراوح بين 2%.

من المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بالمعهد الفني الصحي إلى 96%، بينما كان في العام الماضي 98.1%.

وسيكون الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة 92%، بعد أن كان في العام الماضي 94.65%.

كما سيكون القبول بالمعاهد الفنية التجارية بتنسيق أقل من العام الماضي، حيث يتوقع أن يكون الحد الأدنى حوالي 77%.

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات.. تفاصيل التقديم

بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، يحق لجميع الطلاب والطالبات التظلم عن الدرجات التي حصلوا عليها، ولتطبيق هذا الحق، يتوجب على الطالب أولاً دفع مبلغ 100 جنيه لكل مادة يرغب التظلم عن درجتها.

ثم يتوجه الطالب إلى إدارة التعليم التابعة لها، ويسلم إيصال الدفع للجنة المختصة بالمراقبة. وبعد ذلك، يتم تحديد موعد للطالب لمراجعة المادة التي يرغب في التظلم عن درجتها، ويتمكن من الاطلاع على ورقة الإجابة وتدوين الملاحظات وتسليمها للموظف المختص.

كما يتم تسجيل رقم هاتف الطالب للتواصل معه بعد فحص التظلم.

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات.. تنسيق بعد الشهادة الإعدادية

وفي ذات السياق، جاء تنسيق دخول دبلوم تجارة بعد الشهادة الاعدادية 2023 بالجيزة، كالتالي:

- تنسيق دخول دبلوم تجارة بعد الإعدادية في مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة يبدأ من مجموع 200 درجة.

- تنسيق دخول دبلوم تجارة بعد الإعدادية في مدرسة باحثة البادية التجارية يبدأ من مجموع 200 درجة.

- تنسيق دخول دبلوم تجارة بعد الإعدادية في مدرسة إمبابة للثانوي التجاري يبدأ من مجموع 200 درجة.