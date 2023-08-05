السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتب التنسيق بجامعة المنوفية يستقبل طلاب المرحلة الأولى

دكتور احمد فرج
دكتور احمد فرج

قال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إن مكتب التنسيق الفرعي بجامعة المنوفية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بدأ اليوم السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام 2023، والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية طبقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي وذلك اعتبارا من اليوم السبت 5 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 9/8/2023، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" على الموقع: https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف القاصد، أن مجموعة من  الأخصائيين المؤهلين بشئون التعليم والطلاب بالجامعة في استقبال  الطلاب بمكتب التنسيق لتقديم المساعدة للطلاب في اختيار رغباتهم بكل دقة ومدهم بكافة المعلومات التعريفية بكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق وتسجيل رغباتهم، وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات، سواءً بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب، وذلك على مدى  فترة التنسيق للمرحلة الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأكد أهمية  تقديم الدعم والإرشاد  للطلاب لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة والحفاظ على الرقم السري، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.

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