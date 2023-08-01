رئيس جامعة طنطا: كلية الفنون التطبيقية ضمن تنسيق الثانوية لهذا العام

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن أن كلية الفنون التطبيقية التابعة لجماعة طنطا، قد تم إدراجها بالفعل ضمن تنسيق الثانوية العامة هذا العام، معلنًا بذلك دخول الكلية للخدمة هذا العام وبدء استقبال الطلبة عن طريق مكتب التنسيق.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجامعة انتهت تمامًا من تجهيز مقر كلية الآداب القديم الواقع بشارع عثمان محمد وطه الحكيم، ليكون مقرًا للكلية وسيبدأ الكلية بالتخصصات المتاحة لحين استكمال التخصصات.

ومن المنتظر أن تستقبل الكلية أولى دفعاتها هذا العام في مختلف التخصصات، أبرزها هندسة المنسوحات وهندسة الطباعة وهندسة التصوير والتصميم، وجار تعيين جهاز إداري كامل لإدارة الكلية.

وكانت جامعة طنطا قد استعدت على مدار السنوات الماضية بإعداد البنية المعمارية والإدارية لكلية الفنون التطبيقية، على أن تبدأ أعمال الدراسة بها خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.