تنسيق كلية الألسن 2023.. وأقسامها ومصروفات الدراسة

تنسيق كلية الألسن 2023 محور اهتمام الكثير من طلاب الشعبة الأدبية حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى حيث أعلنت بالفعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لطلاب الشعب الثلاثة (علوم، هندسة، أدبي) والتي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

تنسيق كلية الألسن 2023

يرغب قطاع عريض من طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الالتحاق بكلية الألسن حيث تستمر أعمال تسجيل رغبات الطلاب من يوم السبت الموافق 5 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 حيث من المتوقع أن يكون مثل العام الماضي لكلية الألسن والذي جاء كما يلي:-

كلية ألسن جامعة كفر الشيخ 355 درجة.

كلية ألسن جامعة قناة السويس 349 درجة.

كلية ألسن جامعة عين شمس 338 درجة.

كلية ألسن جامعة أسوان 337 درجة.

كلية ألسن جامعة الفيوم 337 درجة.

كلية ألسن جامعة الأقصر 336 درجة.

كلية ألسن جامعة بني سويف 336 درجة.

كلية ألسن جامعة سوهاج 335 درجة.

كلية ألسن جامعة كفر المنيا 335 درجة.

مصروفات كلية الألسن في الجامعات الخاصة والأهلية 2023

يستطيع قطاع عريض من طلاب الشعبة الأدبية الالتحاق بكلية الألسن في أحد الجامعات الخاصة المصرية حيث يعرض الدستور للقراء مصروفات الدراسة بها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024:-

مصروفات كلية الألسن في جامعة مصر الدولية نحو 110 ألف جنيه.

مصروفات كلية الألسن في جامعة النهضة نحو 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية الألسن في جامعة أسيوط الأهلية نحو 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية الألسن في جامعة 6 أكتوبر نحو 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية الألسن في جامعة حلوان الأهلية نحو 29 ألف جنيه.

أقسام كلية الألسن 2023

تنسيق كلية الألسن 2023 وأقسامها يشغل بال الكثيرين من طلاب الشعبة الأدبية حيث تحتوى على عدة أقسام رئيسية هى:-

قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغة الإيطالية، قسم اللغة الأسبانية، قسم اللغة الألمانية، قسم اللغة الروسية، قسم اللغة التشيكية، قسم اللغة الصينية، قسم اللغات الشرقية، قسم اللغات السامية واليابانية والكورية).

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