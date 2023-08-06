الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. تسليم شهادات الثانوية العامة بالمدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تسليم طلاب الصف الثالث الثانوي شهادات الثانوية العامة 2023 في المدارس اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة، الذي تتم كتابته على موقع تنسيق الجامعات 2023 لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، مؤكدةً أنه لا يجوز أن يطلع على هذا الرقم السري غير الطالب نفسه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس السبت، عن الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة، ويأتي ذلك في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات.

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