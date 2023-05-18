الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يناقش استعدادات كلية الألسن للعام الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اجتمع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن، يأتي ذلك في إطار استعداد الجامعة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وحضر الاجتماع - الدكتور صفوت عبدالمقصود، عميد كلية الألسن والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء الاجتماع للوقوف على آخر استعدادات الكلية للامتحانات التي من المنتظر أن يؤديها 1800 طالب وطالبة داخل 5 أقسام علمية و4 برامج مميزة.

وأثناء الاجتماع - قام الدكتور ناصر مندور بمناقشة ما تم خلال فترة الإمتحانات الشفوية التي عقدت في  الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري ومؤكداً على أن الكنترولات  لها أهميتها القصوى وآلية عمل وخصوصية، مشدداً على أنه غير مسموح تمام بدخول الكنترولات لغير أعضاء هيئة التدريس في لجان الكنترولات المُشكلة ، مُعلناُ أنه مع الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي القادم 2023 - 2024 ستبدأ الدراسة  بمبنى كلية الألسن الجديد.

من جانبه، أوضح الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية أن الألسن بها خمسة أقسام علمية هي قسم اللغة الإنجليزية ويدرس به 850 طالب وطالبة، وقسم اللغة الفرنسية وبه 200 طالب وطالبة، و250 بقسم اللغة التركية، و200 بقسم اللغة الألمانية، و150 بقسم اللغة الصينية.

أما عن البرامج المميزة بالألسن - فأضاف الدكتور طارق أبو الميله أن 145 طالب وطالبة يدرسون بأربع برامج بواقع 70 طالب وطالبة بالبرنامج التخصصي اللغة الصينية، 35 ببرنامج الترجمة باللغة الإنجليزية، و30 ببرنامج اللغة الألمانية، و10 طلاب باللغة الروسية.

وعن أعداد اللجان الامتحانية، نوه الدكتور وليد شعبان، أن الطلاب يؤدون الامتحانات داخل 14 لجنة امتحانية.

وفي نهاية الإجتماع- أوضح الدكتور ناصر مندور أن كلية الألسن كلية شابة والغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس بها من الشباب مؤكداً على ثقته التامة في الكفاءات الشابه القادرة على بناء هذا الصرح العظيم الذى طالما حلم بها إقليم القناة وسيناء، مشيرًا إلى أن إجادة اللغات الأجنبية والتعامل مع معطيات التكنولوجيا والتطوير أصبحت حتمية لنجاح المشروعات القومية والتنموية الكبرى التى تُقام في  منطقة القناة وسيناء.

وعلى هامش اللقاء - قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للمعيدات الجدد لكلية الألسن وهما مي الكافوري بقسم اللغة الإنجليزية، وكريمة نبيل قسم اللغة الألمانية متمنياً لهم التوفيق والنجاح كما حرصت المعيدات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة بحضور الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية والدكتورة عزة إبراهيم المشرف بقسم  اللغة الإنجليزية والدكتورة سارة محمود المدرس بقسم اللغة الإنجليزية.

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