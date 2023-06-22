الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يطلع على مشروعات تخرج طلاب كلية الألسن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إلى كلية الألسن، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لتفقد لجان مناقشة أبحاث تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالأقسام المختلفة بالكلية.

هذا وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية، ووكلاء الكلية الدكتور طارق محمد أبو الميله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب في احتفالهم بنهاية الامتحانات، ومناقشة أبحاثهم للتخرج، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن  طلاب الفرقة الرابعة بكلية الألسن أدوا اختبار مادة قاعة البحث، وتم إجراء المناقشات الشفهية  لأبحاثهم المقدمة من أقسام اللغة الإنجليزية، والألمانية، والصينية، والفرنسية، والتركية؛ حيث تنص اللائحة علي ضرورة عرض الطالب ملخصًا شفهيًا بأهم نتائج البحث، والمناقشة في منهج البحث وتقييم أداء الطالب.

بينما أشار الدكتور محمد عبد النعيم، إلى أن أبحاث الطلاب تناولت فروع الأدب والترجمة وعلم اللغة، كما عرض كل قسم منذ بداية العام الدراسي قائمة بالموضوعات المقرر بحثها كل عام، وتتوافر فيها شروط البحث العلمي والمواكبَة للأبحاث العلمية المعاصرة.

فيما أفاد الدكتور صفوت عبد المقصود أن قسم اللغة الإنجليزية قدم  120 مشروعًا للتخرج، بينماتقدم في قسم اللغة الألمانية 77 مشروعًا للتخرج، أما قسم اللغة الفرنسية فقدم طلابه 70 مشروعًا للتخرج، وتقدم في قسم اللغة الصينية 55 مشروعًا للتخرج، وبقسم اللغة التركية تقدم 45 مشروعًا للتخرج.

وأوضح  الدكتور طارق أبو الميله، أنه تم عقد لجان ثلاثية في كل قسم، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض أبحاثهم بشكل مستفيض.

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