كيفية تغيير الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق وشروط التحويل

ظهرت أمس نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2023 بعد يوم واحد من غلق باب كتابة الرغبات، وهتم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالبحث عن كيفية تغيير الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها من قبل ، وتعرضها الدستور بالتفصيل في التقرير التالي .

كيفية تغيير الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق

لا يستطيع طلاب الثانوية العامة تغيير الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق لأن تعديل الرغبات يكون متاح فقط قبل انتهاء فترة تسجيل الرغبات ، ولكن بعد ظهور نتيجة التنسيق لا يجوز تغيير الكلية إلا في حالات التحويل لـ تقليل الاغتراب فقط .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أمس الأحد نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية على أن تبدأ المرحلة الثالثة بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وظهور النتيجة

رابط تقليل الاغتراب 2023

يستطيع الطلاب تغيير الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق في حالة تقليل الاغتراب 2023 فقط، وفق الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي لذلك وهي التحويل لكلية في النطاق الجغرافي للطالب إذا تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية ويكون التحويل لكلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية، ولابد أن يكون مجموع الطالب في الثانوية العامة يتوافق مع الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب ).

كما تسمح وزارة التعليم العالي للطالب بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات التي قبلته الكلية المراد التحويل، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

كما يسمح للطالب التحويل لكلية مناظرة ذات الحد الأدنى الأقل من منطقته فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى .

وأتاحت وزارة التعليم العالي التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ، ويتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الأماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات.