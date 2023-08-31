الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل بداية الدراسة.. استمرار أعمال تطوير مدرسة مصطفى كامل بالوراق (صور)

ترميم مدرسة مصطفى
ترميم مدرسة مصطفى كامل

تواصل محافظة الجيزة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية أعمال ترميم وتطوير مدرسة مصطفى كامل بمنطقة الوراق، وذلك بعد تلقيها العديد من المناشدات من قبل مسئولي الحي، بضرورة ترميم المدرسة وسرعة إنجاز التشطيبات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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تطوير مدرسة مصطفى كامل 

وأشاد أهالى الوراق بجهود المحافظة لتطوير المدرسة، وقالت سعاد ناصر، إن مدرسة مصطفى كامل بمنطقة الوراق تعد من أهم المدارس الحكومية الابتدائية بالمنطقة والتي يوجد بها آلاف الطلاب. 

وتابعت أن ترميم وتطوير مدرسة مصطفى كامل، أمر في غاية الأهمية خاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الأعوام الدراسية الماضية ناشد العديد من أولياء الأمور المدرسين والمسئولين داخل المدرسة بضرورة ترميم وتجديد بعض مباني المدرسة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ترميم مدرسة مصطفى كامل 

ومن جانبها أوضحت فريدة محمد، إحدى أولياء الأمور، أن أعمال التطوير جاءت استجابة بعض أولياء الأمور بجانب نواب حي منطقة الوراق وبالفعل بمجرد انتهاء العام الدراسي الماضي بدأوا في أعمال التطوير والترميم والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

واستكملت أن أعمال التطوير شملت فناء المدرسة والذي جاري العمل فيه من جديد من خلال تكسير الانترلوك القديم وتركيب انترلوك جديد حرصا على سلامة الطلاب بجانب تجديد واجهات المباني الخاصة بالمدرسة وطلائها بألوان جديد.

مدرسة مصطفى كامل 

وقالت سلوى عماد، ولية أمر أحد الطلاب، إن مدرسة مصطفى كامل الابتدائية كانت بحاجة للعديد من أعمال التطوير والترميم، كما أنها كانت بحاجة لأعمال الصيانة في المراوح الموجودة في الفصول، بجانب ترميم بعض الشروخ والتصدعات الموجودة في بعض المباني  التي كانت بحاجة هي الأخرى لدهان جديد، علاوة على ترميم الفناء ودورات المياة لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل مميز ومبهج لدي الطلاب واستقبالهم بشكل حافل.

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محافظة الجيزة أعمال ترميم تطوير مدرسة مصطفى كامل مدرسة مصطفى كامل بمنطقة الوراق مدرسة مصطفى كامل العام الدراسى الجديد

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