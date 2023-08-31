الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل أولياء الأمور من كل مكان.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 للاستعداد له.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة بداية الدراسة، يرصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام الكثير من الطلاب بكافة المراحل التعليمية استعداداً لبداية الدراسة، نعرض لكم الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتظل مستمرة حتى يوم السبت 8 يونيو 2024، وكما أكدت أن موعد بدء الدراسة 2024، تشمل المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، وعلى أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات والمعاهد

وكشف المجلس الأعلى للجامعات، عن الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات والمعاهد، حيث تبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، ويوم 9 يناير 2024، هو موعد بداية امتحانات الترم الأول، وعلى أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجديد يوم 27 يناير المقبل، ثم يبدأ الترم الثاني يوم 10 فبراير 2024 وتظل مستمرة حتى يوم 30 مايو 2024.

ووفقاً للخريطة الزمنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023-2024 بالجامعات 14 أسبوعًا والذي يبدأ من 30 سبتمبر ويستمر حتى 4 يناير 2024.

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ويكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى يوم الخميس 25 يناير 2024.

ويكون موعد إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات بداية من السبت 27 يناير 2024 وحتى الخميس 8 فبراير 2024.