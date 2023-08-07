وفقا للخريطة الزمنية الرسمية.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين لمعرفة موعد بدء الدراسة للعام الجديد.

موعد بداية العام الدراسي 2024

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، الذي اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يبدأ العام الدراسي الجديد، من يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وحددت الخريطة الزمنية، بدء إجازة نصف العام الدراسي، من يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وسمحت الوزارة، للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

يستغرق العام الدارسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، ٣٥ أسبوعا على النحو التالي:

بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤

بدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤

بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى

بدء امتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤

بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤

بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤

على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

موعد إجازة نصف العام 2024

وفيما يخص إجازة منتصف العام تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما، وهذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.