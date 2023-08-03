الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس.. تفاصيل

المدارس
المدارس

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، حتي الآن، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

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وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التظلم من نتيجة شهادة الثانوية العامة، منذ قليل.

ويمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم، الدخول عبر الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg/ 
 

على أن يتم التقدم للتظلمات على الموقع بدءًا من اليوم لمدة 15 يومًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم التظلم في المادة الواحدة 200 جنيه، ويتم دفعها من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ملء البيانات المطلوبة إلكترونيًا على الموقع وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تلقى رسالة بيوم وتاريخ التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مشددة على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، لأن من يتخلف عن موعده ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

ويقوم الطالب بتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر، ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

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