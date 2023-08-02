20 سؤالًا حول الدراسة فى تركيا

إذا كنت تتطلع للسفر من أجل الدراسة في تركيا سواء للحصول على شهادة البكالوريوس أو الماجستير وغيرها، وتدور في بالك الكثير من الأسئلة عن ماهية أفضل الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، وعن طبيعة الحياة في تركيا خلال فترة الدراسة، والعديد من الأسئلة الأخرى، فإن هذا المقال سيجيبك على جميع أسئلتك.. فتابع القراءة.

ما هي أشهر 5 جامعات حكومية في تركيا؟

أشهر جامعات حكومية في تركيا للدراسة هي:

جامعة البوسفور

جامعة إسطنبول التقنية.

جامعة مرمرة.

جامعة حجة تبة.

جامعة الشرق الأوسط التقنية.

ما هي أشهر 5 جامعات خاصة في تركيا؟

من أبرز الجامعات الخاصة والتي حصلت على ترتيب عالمي جيد:

جامعة كوش.

جامعة سابانجا.

جامعة بيلكنت.

جامعة أوكان.

جامعة أوزيجين.

ما هي أرخص الجامعات للدراسة في تركيا؟

توجد بعض الجامعات التي تعتبر من أرخص الجامعات في تركيا، حيث يدفع مرتادوها أقساطًا أقل من غيرها ومنها:

جامعة موغلا صدقي كوتشمان

جامعة بوغازيتشي

جامعة أنقرة

جامعة كيركالي

ما هي شروط القبول بالجامعات التركية؟

أن يكون الطالب مجيدًا للغة التركية أو اللغة الإنجليزية، ويفضل أن يكون مجيدًا للغتين.

أن يكون مجتازًا لامتحان سيت set الدولي وهو اختبار لقدرات الطالب على التحصيل العلمي.

أن يكون مجتازًا لامتحان يوس ys وهو اختبار لقياس قدرة الطالب في كافة المجالات الرياضية.

أن يستخرج الطالب شهادته مترجمة باللغة التركية ومصدقة من كاتب العدل في بلده مع استخراج كشف الدرجات في الامتحانات الثانوية.

هل الدراسة في تركيا معترف بها؟

نعم بالطبع لأن التعليم في تركيا ذو جودة عالية، وبالتالي فإن أغلب الجامعات التركية معترف بها محليًا وعالميًا، ومن يتخرج من هذه الجامعات شهادته معترف بها في الدول الأوروبية والعديد من الدول حول العالم.

ما هو ترتيب تركيا في التعليم؟

احتلت تركيا المرتبة السابعة والسبعين في الترتيب العالمي لجودة التعليم، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018، وما زالت تركيا تسعى لأن تكون ضمن الدول المتقدمة في جودة التعليم على مر السنين.

ما هي مواعيد التسجيل في الجامعات التركية؟

بالنسبة للجامعات الحكومية فإن التسجيل يبدأ في شهر أبريل وينتهي في شهر سبتمبر، بينما يبدأ التسجيل في الجامعات الخاصة في بداية شهر مارس وينتهي مع نهاية شهر أكتوبر، وقد ينتهي التسجيل قبل نهاية الموعد في حال اكتمال العدد في الجامعات التركية.

كيف يمكن التقديم على الدراسة بتركيا من الخارج؟

في البداية لا بد من الدخول على الموقع الخاص بالجامعة التي تريد الدراسة فيها وملء البيانات المطلوبة، وانتظار القبول في الجامعة عن طريق الإيميل المرسل من موقعها، وبعد القبول في الجامعة يجب استخراج فيزا دراسية وتصريح بالإقامة في تركيا خلال فترة الدراسة.

كم رسوم الدراسة في تركيا؟

تختلف رسوم الدراسة حسب الجامعة التي تم التسجيل فيها، ولكن بشكل عام فإن رسوم الدراسة في تركيا موحدة لدى جميع الأجانب بالدولار الأمريكي، وهي تبدأ من 1950 دولارًا وقد تصل إلى 7200 دولار في السنة، وهي تقاس حسب التخصص ولغة الدراسة.

هل تقدم تركيا منحًا مجانية للدراسة بها؟

نعم بالطبع تقدم تركيا منحًا كثيرة جدًا للطلاب في جامعاتها، حيث تستقبل سنويًا ما يزيد عن 4000 طالب بمنحة دراسية ممولة بالكامل مع مراعاة كافة التخصصات الدراسية بكافة المستويات الأكاديمية.

هل تكاليف المعيشة في تركيا مرتفعة جدًا؟

إن تكاليف المعيشة في تركيا تكون في الوسط، حيث إنها تكون أعلى من تكاليف المعيشة في الدول العربية وأقل من تكاليف المعيشة في الدول الأوروبية، ولكن بالنسبة للطلاب فتوجد تسهيلات للمعيشة من حيث توفير المواصلات والأسعار المخفضة في العديد من الأماكن، وكذلك القدرة على تشارك السكن مع طلاب آخرين مما يسهل توفير المال من أجل المعيشة.

متى يبدأ العام الدراسي في تركيا ومتى ينتهي؟

يبدأ العام الدراسي في تركيا في بداية شهر سبتمبر، بينما ينتهي العام الدراسي في منتصف شهر يونيو، وذلك حسب ما ورد عن وزارة التربية والتعليم في تركيا لعامي 2022 - 2023.

ما هي أبرز التخصصات الجامعية للدراسة في تركيا؟

توجد الكثير من التخصصات المتاحة للدراسة في الجامعات التركية ومن أبرزها:

التخصصات الطبية بكافة فروعها.

الطب الجنائي أو الشرعي.

التخصصات المتعلقة بالطيران مثل الطيار الاحترافي ومضيف الطيران.

التخصصات المتعلقة بالتصميم مثل الجرافيك ديزاين وتصميم الألعاب.

تخصصات الهندسة بكافة فروعها.

التخصصات الأدبية واللغات.

الإعلام.

التجارة والاقتصاد.

كم عدد سنوات الطب البشري في تركيا؟

يدرس طالب الطب البشري في تركيا 6 سنوات كاملة وتنقسم إلى قسمين، أربع سنوات أكاديمية للتعلم ويحصل من يجتازها على شهادة ليسانس، وسنتين تعليمًا عاليًا ويحصل من يجتازهما على شهادة الدكتوراه في الطب البشري.

كم عدد سنوات دراسة الهندسة في تركيا؟

يدرس طالب الهندسة في تركيا 4 سنوات كاملة مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية، وقد تزيد هذه الفصول في حال تم إلزامه بتعلم اللغة الإنجليزية أو التركية قبل الدراسة في الجامعة مما يجعل الفصول تزيد فصلًا أو فصلين وهذا يؤثر على عدد سنوات الدراسة.

هل دراسة العلاج الطبيعي بتركيا معترف به في مصر؟

نعم بالطبع، ففي حال كنت تريد التخصص في مجال العلاج الطبيعي في تركيا ثم العودة بعد التخرج للعمل في مصر، فإنه يسمح لك بالعمل بهذه الشهادة.

هل الدراسة في تركيا باللغة الإنجليزية؟

نعم.. توفر الجامعات التركية الكثير من التخصصات باللغة الإنجليزية مما يمكن الطلاب الأجانب الذين لا يجيدون التركية السفر والدراسة في تركيا سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.

هل الدراسة في تركيا صعبة؟

لا توجد دراسة سهلة في كافة الأحوال، لأن الدراسة تحتاج إلى جهد ومثابرة حتى يستحق المتخرج لقبه بجدارة، ولكن قد يشعر المسافر للدراسة في تركيا للوهلة الأولى بصعوبة الفهم والاستيعاب، ولكن مع مرور الوقت سيكتشف مرونة التعليم في تركيا وقدرة الطلاب على الفهم والدراسة.

هل يوجد رسوب في الجامعات التركية؟

يختلف نظام النجاح والرسوب في الجامعات التركية عن الكثير من الدول الأخرى، حيث إن الرسوب لا يكون في الفصل أو السنة بل يكون على مستوى المواد فقط، فمن يرسب في إحدى المواد الجامعية يقوم بحمل هذه المواد معه إلى السنة الجديدة، ويدرس هذه المواد ويرفعها مع مواد السنة الجديدة.

هل يمكن العمل أثناء الدراسة بتركيا؟

نعم بالطبع يمكن للطلاب العمل خلال فترة الدراسة وتوفير المال من خلال إما العمل بوظائف ذات دوام جزئي مثل خدمة الزبائن في المطاعم والمحلات، أو من خلال العمل بأي مهارة يمتلكها الطالب مثل البرمجة أو التصميم أو الترجمة والكتابة وغيرها من المهارات المتاحة.

هذه خلاصة الإجابات على كل الأسئلة المتعلقة بموضوع السفر للدراسة في تركيا، نرجو أن تجد إجابة لسؤالك من بين هذه الأسئلة، ونتمنى لك حظًا موفقًا في دراستك.