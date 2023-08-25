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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات والمدارس

العام الدراسي
العام الدراسي

نقدم لطلابنا الأعزاء موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات والمدارس، حيث يبحث الكثير من طلاب المدارس والجامعات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، خاصةً بعد إعلان وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي عن الخريطة الزمنية بشكل رسمي.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات والمدارس هذا العام.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للمدارس

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتظل مستمرة حتى يوم السبت 8 يونيو 2024، وكما أكدت أن موعد بدء الدراسة 2024، تشمل المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، وعلى أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 للجامعات

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات والمعاهد، حيث تبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، ويوم 9 يناير 2024، هو موعد بداية امتحانات الترم الأول، وعلى أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجديد يوم 27 يناير المقبل، ثم يبدأ الترم الثاني يوم 10 فبراير 2024 وتظل مستمرة حتى يوم 30 مايو 2024.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والدولية

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

وفي هذا الإطار، نعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 ما يعادل 35 أسبوعاً، يتمثل فيما يلي:

• يبدأ الترم الأول: من يوم 30 سبتمبر 2023، وحتى يوم الخميس 25 يناير 2024.
• تبدأ اختبارات الترم الأول: يوم الأحد 14 يناير 2024.
• يبدأ الترم الأول لصفوف النقل: يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
• ويبدأ الترم الثاني: من يوم السبت 10 فبراير 2024، وحتى يوم الخميس 6 يونيو 2024.
• وتبدأ اختبارات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: يوم السبت 25 مايو 2024، واختبارات الدبلومات الفنية: يوم السبت 1 يونيو 2024.
• بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024: يوم السبت 15 يونيو 2024.
• وتأتي إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024: من يوم السبت 27 يناير 2024 وتظل مستمرة حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024.

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