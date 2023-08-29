محافظ أسوان يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة بدار المعلمين الجديدة

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة بدار المعلمين الابتدائية الجديدة على مساحة 2177 مترًا، وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه، بطاقة 24 فصلًا، منها 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصلًا ابتدائيًا، فضلًا عن غرفة الأمن.

مكونات المبنى

يتكون المبني من دور أرضى و4 أدوار علوية، وفراغات تكميلية، وتعتبر هى المساحة التى نتجت عن إخلاء منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين بواقع 120 بائعًا ومحلًا، واستثمارها فى إنشاء المدرسة الجديدة لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة.

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لتفريغ المدن من الأسواق العشوائية والإشغالات، وبعد مرور نحو 20 عامًا على استمرار مشكلة سوق الشادر القديم.

وضع حجر الأساس

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس التى رافقته فيها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن عبدالكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبدالهادى عبداللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وأيضًا المهندس سيد مدنى رئيس المدينة، علاوة على العديد من أهالى منطقة الحصايا وشرق المحطة.

جهود القطاع التعليمي فى أسوان

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن القطاع التعليمى داخل محافظة أسوان يعمل فيه الجميع على قلب رجل واحد بجد واجتهاد وإخلاص وتفانى فى العمل، سواء فى مديرية التربية والتعليم، أو بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق الصالح العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

انتظام العملية التعليمية

وأوضح أن ذلك ساهم في انتظام العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية المتعددة، وبالتالى تحقيق أبناء أسوان أعلى المجاميع والنسب فى التحصيل الدراسى والتفوق العلمى، وأيضًا فى مسابقات الأنشطة الطلابية، وأن كل هذه النجاحات، وكل هذه الإنجازات لن تتحقق إلا من خلال الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازى، وجميع القيادات المعاونة له.

محافظ أسوان يقدم الشكر لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

وقدم المحافظ شكره لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية لمساهمتهم فى تحقيق هذا الإنجاز، والوصول لهذه اللحظة الهامة بوضع حجر الأساس للمدرسة.

الأهالي يشكرون محافظ أسوان

فيما قدم أهالى منطقة شرق المحطة والحصايا شكرهم لمحافظ أسوان على تحقيق حلم طال انتظاره منذ سنوات طويلة لإنشاء المدرسة التي ستساهم فى خدمة أبنائهم، فضلًا عن تفريغ المنطقة من تكدس الباعة الجائلين، والتلوث البيئى والضوضائى.

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