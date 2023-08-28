الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالوحدات

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، أعمال التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من داخل الوحدة الصحية بالخزان غرب، وعدد أخر من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى “المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام” من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالي. 

ورافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى جولته الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة. 

جاء ذلك ضمن الاستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل 

فيما استمع المحافظ لشرح من الدكتورة أمال حسن مدير الوحدة الصحية بالخزان غرب ، ومسئولى باقى الوحدات الصحية عن آلية ومنظومة العمل ، والتي شملت إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالى 1.6 مليون نسمه. 

متابعة مستمرة للمنظومة

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة. 

مستوى تقديم الخدمات 

وقد اطمئن محافظ أسوان، محافظ أسوان على مستوى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين الذين تصادف ترددهم أثناء جولته الميدانية ، معربين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية سواء لهم أو لأبنائهم مما ساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ، بالإضافة إلى أعباء التنقل للحصول على الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة. 

جولة محافظ أسوان

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
منظومة التأمين الصحي الشامل محافظ أسوان يتابع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان تشغيل بعض الواحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان استعدادات أسوان لمنظومة التأمين الصحي الشامل محافظ أسوان بوحدة الخزان غرب

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