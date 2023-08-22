الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: موسم حصاد القمح تخطى المستهدف بنسبة 198.3%

القمح
القمح

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة نجحت في تخطي المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3%،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 262 ألفًا و374 طناً.

ولفت إلى أن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى، وهو الذى تجاوز الأعداد المستهدفة، حيث إنه تم توريد 148 ألفًا و81 طنًا بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة. 

وتابع محافظ أسوان، أنه تم نقل 112 ألفًا و152 طن قمح للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذى توازي مع تخصيص 2940 طنًا للتقاوى.

بينما أوضح المهندس خالد أبوالقاسم مدير عام التموين بمحافظة أسوان، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخطى نسب المستهدف، والوصول لهذا الإنجاز تواكبًا مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وهو الذى كان له الأثر الأكبر فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر. 

وأشار إلى أنه تم إغلاق المواقع التخزينية منذ الأمس  بدائرة المحافظة، ويتم سحب واستخدام الأقماح المحلية لموسم الحصاد 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من برامج القمح التموينى وطبقًا لنسب الخلط المقررة. 

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