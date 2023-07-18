"صحة المنيا": تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ100 ألف سيدة خلال يونيو

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أنها قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة قدمت خدماتها لـ100 ألف سيدة خلال يونيو الماضى، منها 13 ألفًا جددًا و87 ألف متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم تنفيذ 111 ألف زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 80 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لما يقرب من 26 ألف سيدة أثناء الحمل وما بعد الولادة.

من ناحية أخري كانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية بـقرية شارونة بمركز مغاغة على مدار يومين متتاليين 17و18 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأ ذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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