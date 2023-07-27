الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحة المنيا : الكشف الطبي على 1455 حالة بقرية بأبو قرقاص

قافلة طبية
قافلة طبية

 

 قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسانين إن المديرية نفذت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية السلطان بمركز أبو قرقاص أسفرت عن توقيع الكشف علي 1455 شخصا وجرى صرف العلاج بالمجان. 
وأوضح وكيل الوزارة - وفقا لبيان - أن القافلة ضمت 8 عيادات في مختلف التخصصات وتم الكشف على 1455 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وتحويل 20 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي .
وأكد حسانين على استمرار المديرية تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا أسامة القاضى لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
على صعيد آخر ، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها على مستوى مراكز المحافظة في استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21.
وذكرت المحافظة - في بيان - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نفذت حملة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعد على أملاك دولة بدون ترخيص بقريتى نزلة حسين و بنى أحمد الغربية .
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز و مدينة بنى مزار 36 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وإيقاف 6 حالات بقرية شلقام و 4 حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية الجرنوس و 4 حالات بقرية صندفا وحالتين بقرية بنى على وحالة تعد على أرض أوقاف بعزبة أبو جمعه التابعة لمجلس قروى أبوجرج و8 حالات بحى شرق و جنوب المدينة.
وفي مركز العدوة ، تم إزالة 6 حالات تعد فى المهد ، وفي مركز سمالوط تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية .
 

 

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