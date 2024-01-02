الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"معيط": اﻟﻌﺎم المالى 2023/2022 شهد ﻓﺎﺋضًا أوليًا 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

أعرب وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أمله في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري، قائلًا: "حال حدوث ذلك سينعكس إيجابًا على خدمة الدين".

وضرب معيط مثالًا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة، إلا أن العائد لديها بالسالب وهو ما يجعلها غير متضررة حتى الآن.

وتابع معيط: "أتمنى حدوث ذلك لأتمكن من ضخ مزيد من الأموال في التعليم والصحة ومعيشة المواطنين تعويضًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية".

وأضاف: "رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنون والموازنة والوضع المالي ككل، ولكن في النهاية نحن مؤمنون أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي، وبالتالي استقرار  الأسعار والتي تنعكس على المواطن المصري".

ولفت معيط خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، إلى أن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد  ﻓﺎﺋضًا أوﻟيًا 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.7% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ 16.3%.

وكشف عن تسجيل  الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي، أن نسبة العجز الكلى بلغت  6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي، 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.

وارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزعًا بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 للصحة و8.9% لبند التعليم.
 

وشهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات.

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