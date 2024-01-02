الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: مخاطبة مجلس الدولة لإعادة النظر فى "ضريبة الجدول" على خدمات "وسطاء التأمين"

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

وزير المالية استجابة لـ«وسطاء التأمين»:

مخاطبة مجلس الدولة لإعادة النظر في «ضريبة الجدول» على خدمات «وسطاء التأمين»

مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد لجمعية «الفتوى والتشريع»

حريصون على استيداء حقوق الدولة وإرساء دعائم العدالة الضريبة


 استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، ووجَّه مصلحة الضرائب المصرية بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، على ضوء ما أبداه «وسطاء التأمين» من حيثيات وأسانيد.

أكد الوزير، في لقائه مع عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، وحازم داود نائب رئيس الجمعية، بحضور رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب ستلتزم بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من «وسطاء التأمين» لضريبة الجدول، لافتًا إلى أننا حريصون على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.

محمد معيط وزير المالية الجمعية المصرية وسطاء التأمين مصلحة الضرائب المصرية

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