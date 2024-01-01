باسل رحمي: ندعم مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة بالمعارض الدولية لمساعدتهم على التسويق والتصدير

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومن بينها الخدمات الخاصة بتسويق منتجات تلك المشروعات وتسهيل مشاركة أصحابها في كبرى المعارض الدولية، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية لتلك المشروعات في الخارج وتعزيز قدرتها على التصدير.



جاء تصريح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات،على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 3 معارض دولية، أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي في مملكة البحرين ودولة السنغال ودولة توجو.

إتاحة عدد متنوع من خدمات الدعم الفني والتسويقي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

وأوضح "رحمي"، على أن الجهاز يعمل على إتاحة عدد متنوع من خدمات الدعم الفني والتسويقي للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها من خلال تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المعارض لتيسير البيع المباشر أو إجراء التعاقدات وأضاف أن مشاركة أصحاب المشروعات في المحافل الدولية تأتي في إطار مساهمة الجهاز في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات المصرية والمساهمة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري مع تلك البلدان باعتبارها أسواقا واعدة أمام المنتجات المصرية.



التركيز على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية بشكل عام

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، أنه يتم التركيز على تسويق منتجات المشروعات الصغيرة المصرية بشكل عام، خاصة المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة ومنتجات مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والتي تجد رواجا كبيرا في الأسواق العربية والأفريقية.



وشارك جهاز تنمية المشروعات في الجناح المصري بمعرض مهرجان الخريف الدولي بمملكة البحرين ومعرض داكار الدولي بدولة السنغال كما شارك في معرض لومي الدولي بدولة توجو. وقد تنوعت منتجات العارضين وشملت المنتجات اليدوية والمفروشات والأواني المنزلية ومستحضرات التجميل والاكسسوارات.