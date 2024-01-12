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مصر

شروط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وطريقة الحصول على المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يحرص المواطنين الراغبين في التقديم ببرنامج تكافل وكرامة معرفة شروط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر جوجل، حيث ومعرفة كيفية الحصول عليه، وشروط الحصول عليه والاستفادة منه وفقا للمعايير الموضوعة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير شروط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وكيفية الاستعلام عنه، و طريقة التسجيل للحصول على معاش.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2023

  1. يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، وسواء كان مسجل أو غير ذلك، للتسجيل ببرنامج تكافل وكرامة.
  2. عدم ملكية أكثر من “3” رءوس مواشي وذلك بغرض التجارة فيهم، للتسجيل ببرنامج تكافل وكرامة.
  3. عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، من أجل التسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

  1. يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي، بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني أو الدخول (من هنا).
  2. اختر أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة.
  3. أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له.
  4. اضغط على «استعلام».
  5. وتظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والرابط

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

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طريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

  • صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
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