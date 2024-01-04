"التأمينات" تواصل صرف معاشات يناير لليوم الرابع على التوالي

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات يناير لليوم الرابع على التوالي بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الهيئة أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 8 أشهر وتحديدًا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

منافذ الهيئة

وشكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة الصرف من خلال المنافذ المختلفة ومنها:-

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الألى للبنوك.

الهواتف المحمولة.

منافذ البريد المصرى.

منافذ البريد منعا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لاصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من أول يناير الجاري، فى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وأكدت الهيئة أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وارتفعت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليارات جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.

حالة الحمل

و​أعلنت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، عن استحقاق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليهما بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها.