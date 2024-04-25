رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للأسماء الجدد والفيزا

تزايدت عمليات البحث حول رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، حيث أتاحت الحكومة إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ويبحث المستفيدون عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة كل يوم عن الأسماء الجديدة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يسعي العديد من المواطنين للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة للاستفادة من دعم الحكومة المقدم لهم.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتستعرض "الدستور" طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة كما حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والتى جاءت كالتالي:

الخطوة الأولى الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الخطوة الثانية يتم اختيار الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الخطوة الثالثة نكتب الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الخطوة الرابعة نضغط على أيقونة الاستعلام.

الخطوة الخامسة تظهر النتيجة الاستعلام.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

أولا الدخول للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

ثانيا يتم اختيار استعلام عن نتيجتك.

الخطوة الثالثة يتم كتابة الرقم القومي.

الخطوة الرابعة نختار كلمة استعلام.

شروط التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

جاءت شروط التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة وفق بيانات سابقة من وزارة التضامن الاجتماعي والتي تضمنت:

1-عدم ملكية محل تجاري أو أكثر سواء مسجل أو غير مسجل.

2-عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس ماشية بغرض التجارة فيها.

3-عدم امتلاك أرض بمساحة نصف فدان أو أكثر.

اسباب رفض طلب التسجيل في مشروع تكافل وكرامة

يحق للمتقدم أو المتقدمة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حال رفض الطلب من خلال تقديم شكاوي على الموقع الرسمي لوزارة التضامن، حيث يتم تحديث قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل مستمر.