الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أبريل

الاستعلام عن فاتورة
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

مع قرب انتهاء كل شهر يتساءل آلاف من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أبريل والخطوات عبر جوجل، خوفا من دفع غرامة تأخير، حرصا منهم على سداد الفواتير على الفور.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر أبريل

ويستعرض «الدستور» في هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وطرق الاستعلام والأماكن، وعقوبة عدم سداد فاتورة التليفون.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2024.

  1. القيام بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات (من هنا).
  2. ثم إدخال الكود الخاص بمحافظتك.
  3. وقم بكتابة رقم التليفون.
  4. وأخيرا إظهار الفواتير.

دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل لعام 2024، من خلال الهاتف المحمول عبر الاتصال بـ 19777، كما أن أتاحت المصرية للاتصالات عددًا من كافة الطرق المختلفة والمتعددة لدفع فاتورة التليفون الأرضي لعام 2024 والمتمثلة في التالي:

  1. قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لـ المصرية للاتصالات من الرابط هنا.
  2. واختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة ثم قم بالضغط على الدفع.
  3. ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة التليفون الأرضي وكتابة الكود الخاص بالمحافظة.
  4. اختر طريقة السداد ثم قيام بالدفع.
  5. اختر طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2024 من خلال الـ فيزا أو ماستر كارد.

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أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع الفاتورة من خلال الأماكن التالية:

  • سنترالات المصرية للاتصالات.
  • ماكينات فوري.
  • مكاتب البريد.
  • منافذ الدفع الإلكتروني مثل: مصاري، فوري، خدماتي، سداد، بي، ممكن.

قبل الغرامة| موعد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أبريل 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

عقوبة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي

في حال التأخر عن دفع الفاتورة، سيتم تطبيق غرامة تأخيرا تدفع عن كل شهر وتكون بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك سيكون بحد أدنى 10 جنيهات.

وسيتم رفع حرارة التليفون الأرضي بحال التأخر عن ميعاد السداد لمدة 4 أشهر، ثم سيتم وقف الخدمة نهائيًا وسحب الخط، وذلك سيكون خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد والمقرر للسداد.

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