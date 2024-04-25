الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

قبل الغرامة| الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون

يتساءل كثير من المواطنين علي محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لمعرفة آخر موعد لسدادها قبل فرض الغرامة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

ينشر “الدستور” في السطور التالية، كل ما تريد معرفته الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وكيفية سدادها.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024 يوم 15 أبريل الجاري، وإتاحة الشركة سداد فاتورة أبريل 2024 لمدة شهر بدون دفع أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية، ويجب على المستخدم سداد الفاتورة قبل يوم الأربعاء 15 مايو المقبل.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي في بتروتريد؟.. خطوة بخطوة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024

بعدها، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خط العميل الي استقبال فقط مع اتاحة سداد الفاتورة بالغرامة والتي تقدر بنحو 10 جنيهات أو 1.5% الحد الأدنى من قيمة الفاتورة منذ 15 مايو إلى منتصف شهر يونيو، بعدها تقوم الشركة بفصل الخط من الخدمة وقطع الحرارة عن العميل نهائيا حتى سداد الفواتير المستحقة عليه.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات.

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

ويبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إى هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً 

رغم الصدمات العالمية.. مخصصات فاتورة خدمات الحكومة "فى أمان" بالموازنة الجديدة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي ابريل 2024 اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي ابريل 2024 موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي ابريل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى

مواد متعلقة

لينك الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

أضرموا فيها النيران.. تفاصيل قتل فتاة انتقامًا من أسرتها في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام