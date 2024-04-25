قبل الغرامة| الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يتساءل كثير من المواطنين علي محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لمعرفة آخر موعد لسدادها قبل فرض الغرامة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

ينشر “الدستور” في السطور التالية، كل ما تريد معرفته الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وكيفية سدادها.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024 يوم 15 أبريل الجاري، وإتاحة الشركة سداد فاتورة أبريل 2024 لمدة شهر بدون دفع أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية، ويجب على المستخدم سداد الفاتورة قبل يوم الأربعاء 15 مايو المقبل.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2024

بعدها، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خط العميل الي استقبال فقط مع اتاحة سداد الفاتورة بالغرامة والتي تقدر بنحو 10 جنيهات أو 1.5% الحد الأدنى من قيمة الفاتورة منذ 15 مايو إلى منتصف شهر يونيو، بعدها تقوم الشركة بفصل الخط من الخدمة وقطع الحرارة عن العميل نهائيا حتى سداد الفواتير المستحقة عليه.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات.

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

ويبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إى هذا النظام خلال الفترة المقبلة.