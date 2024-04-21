الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

لينك الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

التليفون الارضي
التليفون الارضي

يسدد المواطنون فاتورة الخط الارضي شهريًا الأن بعد أن قامت الشركة المصرية للاتصالات بتحويل نظام دفع فاتورة التليفون الأرضي للدفع الشهري بعد أن كانت ثلاثة أشهر، فيما تم تحويل جزء آخر إلى نظام الدفع المسبق. 

ومع اهتمام المواطنين بمعرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي، تعرض الدستور في التقرير التالي لينك الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي .

 

كيف اعرف فاتورة التليفون الارضي؟

 

تتوفر طريقتان رئيسيتان للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي  إما من خلال الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات .

الضغط على "خدمات العملاء" من القائمة العلوية.

اختيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 

إدخال رقم الهاتف الأرضي في الحقل المخصص.

الضغط على استعلام فاتورة الخط الارضي

ستظهر لك شاشة تحتوي على معلومات فاتورتك وهي «مبلغ الفاتورة - تاريخ الاستحقاق ».

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال  تطبيق "my we" بعد تحميله من متجر Google Play أو App Store.، ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم هاتفك الأرضي وكلمة المرور الخاصة بك، الضغط على "خدمات" من القائمة الرئيسية.

اختيار "الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي "، ستظهر لك شاشة تحتوي على معلومات فاتورتك، كما هو موضح في الخطوات 6 من الطريقة الأولى.

ويمكنك أيضًا الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111 للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي. 

قبل الغرامة| موعد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أبريل 2024

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

دفع فاتورة الخط الارضي 

 

يمكنك سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع المصرية للاتصالات ،  أدخل كود المحافظة، أدخل رقم التليفون الأرضي،  تظهر قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي نقديًا من خلال أقرب فرع لشركة المصري للاتصالات، يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمات فوري المتاحة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد شهر أبريل 2024

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الآن.. استعلام عن فاتورة الغاز لهذا الشهر

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