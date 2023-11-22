الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"النظام الانتخابي في ضوء الدستور" ندوة تثقيفية بمركز النيل للإعلام بالخارجة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد سلسله ندوات الانتخابات الرئاسية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك… انزل وشارك"

ندوة تثقيفية حول النظام الانتخابى فى ضوء الدستور بقاعه المركز والتى شارك فيها جمهور متنوع من الموظفين والموظفات بقطاع التربيه والتعليم والقطاعات المختلفة شباب من مكلفات الخدمه العامة واعضاء الاتحادات الطلابيه بالجامعه وكليه البنات الازهريه ورؤساء القرى وأعضاء منظمات المجتمع المدنى بحضور طارق توفيق حجاج المحامى بالنقض والإداريه العليا، وجريس شنوده من مركز النيل للإعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.


 وافتتحت اللقاء بكلمة دعاء سعد مدير المركز موضحه الهدف من الندوة والمتمثل في أهميه المشاركة في الانتخابات الرئاسيه لمصلحه الوطن فى ظل التحديات والأوضاع الراهنة، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب الحشد الجماهيري وتكاتف المواطنين المصريين لتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي أمام المجتمع العربي والغربي.

وفي ذات السياق، أوضح طارق حجاج المحامى بالنقض والإداريه العليا، تاريخ الانتخابات الرئاسيه في مصر خلال الفترات السابقه والفترات الانتقالية التي تعرضت لها مصر، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذه الفترة لها طابع خاص، ومن الواجب الوطني أن يُشارك جموع المواطنين فيها. 
 

واوضح حجاج اختصاصات رئيس الجمهوريه واليات اختياره كما شرح النظام الانتخابى واليات تطبيقه موضحا الفرق بين الانتخاب التعددى والاستفتاء واشار ايضا الى عمليه مراقبه الانتخابات مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدنى فى العمليه الانتخابيه، مؤكدا إن الدولة المصرية تحتاج إلى تكاتف وتماسك فئات الشعب المصري المختلفة من النساء والرجال والشباب والفتيات للوقوف بجوار بلادهم من خلال الاصطفاف على اللجان الانتخابية
 

كما اوضح حجاج طريقه الإدلاء بالصوت واسباب بطلانه ودارت المناقشات حول موارد وسقف تمويل الدعايا الانتخابيه، وما هو دور منظمات المجتمع المدنى فى العمليه الانتخابية.

مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد سلسلة ندوات حمله الانتخابات الرئاسية صوتك مستقبلك انزل وشارك الانتخابات الرئاسية في مصر

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