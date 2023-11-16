الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة بـ"إعلام الداخلة" تبين مخاطر عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة تثقيفية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، تحت عنوان "المشاركة الفاعلة في الانتخابات ودورها الإيجابي على المواطن"، ليستأنف بذلك فاعليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك"، برعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وتهدف إلى حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتأكيد على دور كافة الفئات في هذا الاستحقاق.

 حاضر في الندوة الدكتور ماهر صالح زنقور، عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، والدكتور حمودة عبد الواحد أستاذ علم النفس بجامعة الوادي الجديد، ورئيس مركز ومدينة بلاط المهندس سلامة علي، ورؤساء القرى المحلية وقيادات تنفيذية وشعبية من المركز.

وقال الدكتور ماهر صالح زنقور: “التخلي عن الحق الدستوري في المشاركة في الانتخابات يضر بمصلحة المواطن ويضعف فرصه في اختيار من يمثله كما يعد تنازلا من المواطن عن حقه في تقرير مصيره”.

وأضاف، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية عموما، تقدم رسائل إيجابية عديدة على الصعيد الداخلي، وأخرى للخارج، حيث ترسل رسالة واضحة للعالم بأن المواطن المصري راض عن الأوضاع الداخليةو ليس لديه استعداد للتفريط في حقوقه السياسية، لافتا إلى أن أنظار العالم تتجه الآن الى مصر ، ويجب أن نقدم رسالة إيجابية للعالم أجمع أننا على قدر هذا الاستحقاق. 

 ليس ثمة مبرر يمنع أي شخص من المشاركة بالانتخابات

 وأكد الدكتور ماهر أنه ليس ثمة مبرر يمنع أي إنسان طبيعي من الخروج والإدلاء بصوته في الانتخابات، مشيرا إلى أن السلبية  تجاه هذا الاستحقاق محسوبة على المواطن لا سيما وأن كافة التسهيلات متاحة للمواطن للإدلاء بصوته. 

وبين الدكتور ماهر أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات لاتعني التصويت فحسب وإنما توعية الآخرين وحثهم على المشاركة. 

وأكد الدكتور حمودة عبد الواحد، أن المشاركة في الانتخابات تنطوي على ثلاثة جوانب، فهي حق لكل مواطن وواجب عليه، إضافة إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في ظل مبدأ المساواة بين الجميع، مؤكدا على عدم الاستجابة للدعوات السلبية التي تقلل من أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. 
 

مركز إعلام الداخلة الوادي الجديد ندوة تثقيفية المشاركة الفاعلة في الانتخابات صوتك مستقبلك انزل وشارك

الأكثر قراءة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالضبعة (صور)

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

لافروف: مصر "لاعب عالمى" فاعل تمتد قدراتها لأبعد من الشرق الأوسط وإفريقيا

طريقة عمل الفراخ المشوية بطريقة سهلة.. خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة