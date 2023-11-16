ندوة بـ"إعلام الداخلة" تبين مخاطر عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

عقد مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة تثقيفية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، تحت عنوان "المشاركة الفاعلة في الانتخابات ودورها الإيجابي على المواطن"، ليستأنف بذلك فاعليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك"، برعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وتهدف إلى حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتأكيد على دور كافة الفئات في هذا الاستحقاق.

حاضر في الندوة الدكتور ماهر صالح زنقور، عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، والدكتور حمودة عبد الواحد أستاذ علم النفس بجامعة الوادي الجديد، ورئيس مركز ومدينة بلاط المهندس سلامة علي، ورؤساء القرى المحلية وقيادات تنفيذية وشعبية من المركز.

وقال الدكتور ماهر صالح زنقور: “التخلي عن الحق الدستوري في المشاركة في الانتخابات يضر بمصلحة المواطن ويضعف فرصه في اختيار من يمثله كما يعد تنازلا من المواطن عن حقه في تقرير مصيره”.

وأضاف، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية عموما، تقدم رسائل إيجابية عديدة على الصعيد الداخلي، وأخرى للخارج، حيث ترسل رسالة واضحة للعالم بأن المواطن المصري راض عن الأوضاع الداخليةو ليس لديه استعداد للتفريط في حقوقه السياسية، لافتا إلى أن أنظار العالم تتجه الآن الى مصر ، ويجب أن نقدم رسالة إيجابية للعالم أجمع أننا على قدر هذا الاستحقاق.

ليس ثمة مبرر يمنع أي شخص من المشاركة بالانتخابات

وأكد الدكتور ماهر أنه ليس ثمة مبرر يمنع أي إنسان طبيعي من الخروج والإدلاء بصوته في الانتخابات، مشيرا إلى أن السلبية تجاه هذا الاستحقاق محسوبة على المواطن لا سيما وأن كافة التسهيلات متاحة للمواطن للإدلاء بصوته.

وبين الدكتور ماهر أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات لاتعني التصويت فحسب وإنما توعية الآخرين وحثهم على المشاركة.

وأكد الدكتور حمودة عبد الواحد، أن المشاركة في الانتخابات تنطوي على ثلاثة جوانب، فهي حق لكل مواطن وواجب عليه، إضافة إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في ظل مبدأ المساواة بين الجميع، مؤكدا على عدم الاستجابة للدعوات السلبية التي تقلل من أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

