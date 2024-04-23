الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الوادي يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتابع عمليات حصاد القمح

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة 276 فدان بنطاق القرية، يرافقه السيد عبد الناصر صالح رئيس المركز والمهندس خالد أبوالعلا وكيل قطاع الري بالمحافظة والمهندس محمد كامل وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت 6150 فدان بمتوسط إنتاجية تتراوح من ١٨: ٢٠ إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى 28 إردب/الفدان. مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.


محافظ الوادي الجديد يفتتح موسم حصاد محصول القمح ٢٠٢٤

 

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، الأسبوع الماضي موسم حصاد محصول القمح ٢٠٢٤ بإحدى المزارع بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة، يرافقهما الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، والمرور على كافة الشون والصوامع؛ للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة شروط التخزين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة من المحصول الاستراتيجي هذا العام بلغت ٣٢٨ ألف فدان، بزيادة قدرها ٨ آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية ١٧طن/الفدان، مثمنًا جهود الدولة لدعم وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة وإنتاجية كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة.

كما أشار إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 24452.885 طن بنقاط الاستلام التي تضم صومعة شرق العوينات وسعتها ٦٠ ألف طن، وصومعة الخارجة سعة ٤٥ ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها ٧٠٠ طن، وشونة الفرافرة وسعتها ٧٠٠ طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، موجهًا بمتابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون؛ للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

محافظ الوادي الجديد موسم حصاد محصول القمح وكيل مديرية الزراعة الحقول الارشادية المحصول الإستراتيجي

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