محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام أعمال توريد محصول القمح داخل الصوامع

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، يرافقه السيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي ما تم توريده من القمح بصوامع المحافظة حتى اليوم ٤٣ ألفا و٦٠٩ أطنان، موجهًا باتخاذ كافة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، ومتابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الأقماح المُورّدة. كما تفقد مراحل الفرز والتخزين داخل الصومعة التي تبلغ طاقتها التخزينية ٤٥ ألف طن.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لعمال الخدمات بالصومعة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وتشجيعًا على مواصلة الجهد حتى انتهاء الموسم بنجاح ودون معوقات.





محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد محصول القمح بمركز باريس

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، موسم حصاد محصول القمح بقرى جدة بمركز باريس وذلك على مساحة ٢٧٦ فدان بنطاق القرية.

وأكد الزملوط، أن إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المركز هذا العام بلغت ٦١٥٠ فدانا بمتوسط إنتاجية تتراوح من ١٨: ٢٠ إردب/ الفدان فضلًا عن إنتاجية الحقول الإرشادية والتي تصل إلى ٢٨ إردب/الفدان. مشيدًا بجهود التوسع في زراعة المحصول الإستراتيجي وتشجيع ودعم المزارعين من خلال الحوافز التي أعلنتها الدولة، وصرف المستحقات المالية فور أعمال التوريد.

شهدت محافظة الوادي الجديد، انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2024، على مستوى مراكز المحافظة، والمناطق الزراعية الاستثمارية بشرق العوينات، وبلغت المساحات المنزرعة هذا العام بالقمح في المحافظة 450 ألف فدان على مستوى المحافظة، بزيادة 15 ألف فدان عن العام الماضي، حيث تتصدر منطقة شرق العوينات أكبر مساحة منزرعة من القمح بلغت 195 ألف فدان

محافظ الوادي الجديد يتفقد صوامع القمح

محافظ الوادي الجديد يتفقد صوامع القمح