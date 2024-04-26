أمطار خفيفة وغيوم تغطى سماء الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد طقسًا غائمًا، حيث غطت السحب الكثيفة سماء المحافظة مع سقوط أمطار خفيفة على معظم الأنحاء.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى في المرافق الخدمية بالمحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مناطق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، يصاحبها عواصف ترابية وانخفاض درجات الحرارة وسحب رعدية.

وأمر بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية لمجابهة أي تقلبات في الطقس.



وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.



ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس، واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.