الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الوادى الجديد تعلن عن خطوط ساخنة لغرف العمليات لتلقى بلاغات الطقس السيئ

غيوم واتربة بالوادي
غيوم واتربة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، عن أرقام هواتف وخطوك ساخنة لغرف العمليات، لتلقي بلاغات بشأن سوء الأحوال الجوية، والطقس السيئ الذي تشهده المحافظة لليوم الثاني على التوالي.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية 

 ووجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي تصاحبها عواصف ترابية بعدد من المناطق.

تفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي بلاغات المواطنين

كما أكد المحافظ، على تفعيل غرفة العمليات والأزمات، للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًا سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

وناشد المحافظ، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ حرصًا على السلامة العامة. 

 أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة

 وتم إعلان أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات، وبيانها كالتالي:
- الخط الساخن   ١١٤
_ خط أرضي     ٢٩٢٦١٨٣
_ واتساب         ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

كما أعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة أي حالات طارئه من الأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ أو تغيرات حالة الطقس على مستوى جميع المراكز، خاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها وتزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي يشهدها بعض محافظات مصر.
كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبًا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنًا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

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