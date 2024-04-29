استكمال الخدمات بطريق الداخلة - العوينات في الوادي الجديد

استكملت هيئة الطرق والكباري بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخدمات والإنشاءات على طريق الداخلة - شرق العوينات، وذلك لخدمة المارة على الطرق السريعة من الأهالي والمستثمرين، تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة إنجاز المشروعات المقامة على أرض المحافظة.

وأكد مسؤول قطاع الطرق أنه تم تخطيط الطريق من الجانبين وتحديد المسار ووضع العلامات الإرشادية على الجانبين لتجنب وقوع الحوادث والكوارث على الطرق بسبب عدم اكتمال الخدمات على الطريق الذي يتم إعادة تأهيله ورفع كفاءته، ويبلغ طول الطريق 375 كم وتم توسيعه من 7 أمتار إلى 23 مترًا ليصبح طريقًا مزدوجًا بواقع 6 حارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تجري تنفيذها على أرض المحافظة.

وأشار المسؤول إلى أنه تم الانتهاء من تطوير طريق الداخلة - شرق العوينات بنسبة 95%، والذي تم اسناده إلى 16 شركة مقاولات.

وتم تقسيم العمل في المحور إلى عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى منها توشكى - العوينات، والثانية العوينات - الداخلة، والثالثة الداخلة - الفرافرة. وصلت نسبة التنفيذ في طريق الفرافرة - البحرية إلى أكثر من 95%.

وأضاف أنه تم تنفيذ محطات بنزين لخدمة المارة وتموين السيارات والمعدات بالوقود السولار والبنزين اللازم، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة لمرافق الإسعاف وإقامة كافيتريات وفنادق على الطرق السريعة لخدمة المترددين.

وتنفذ هذه المشاريع ضمن خطة إنشاء أطول شبكة طرق في المحافظة بأطوال تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر.

وتشمل هذه الشبكة مسارات تبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس في الوادي الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة بطول 375 كم، ومن الداخلة إلى الفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، وأخيرًا من الواحات البحرية حتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.