محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد "التأمين الصحى" والمراكز الطبية المتخصصة

التقى د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، د. محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على رأس لجنة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى الخارجة التخصصي والخدمات العلاجية المقدمة من خلالها.

جاء ذلك بحضور د. بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور مصطفى عامر مدير المستشفى، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن اللقاء تناول بحث سبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحصر الاحتياجات من الكوادر الطبية والتجهيزات لتوفيرها، والوقوف على المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة اللائقة للمرضى، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على منح مهلة لمدة شهر لتنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة من خلال الإشراف المباشر لمسئولي الأمانة خلال مراحل التنفيذ، ونقل الخبرة اللازمة؛ لتحسين كفاءة منظومة العمل، موجهًا مدير المستشفى بسرعة حصر وعرض الاحتياجات العاجلة للمستشفى؛ لتوفيرها من خلال المحافظة.

والتقى محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على رأس لجنة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى الخارجة التخصصي والخدمات العلاجية المقدمة من خلالها، بحضور الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور مصطفى عامر مدير المستشفى، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول بحث سبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحصر كل الاحتياجات من الكوادر الطبية والتجهيزات لتوفيرها، والوقوف على المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة اللائقة للمرضى، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على منح مهلة لمدة شهر لتنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة من خلال الإشراف المباشر لمسئولي الأمانة خلال مراحل التنفيذ ونقل الخبرة اللازمة؛ لتحسين كفاءة منظومة العمل، موجهًا مدير المستشفى بسرعة حصر وعرض الاحتياجات العاجلة للمستشفى؛ لتوفيرها من خلال المحافظة.