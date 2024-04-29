محافظ الوادى الجديد يتفقد الأعمال النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

وتفقّد المحافظ المدينة الرياضية بالعاصمة، مُوجهًا باستكمال منطقة الملاعب وأعمال السور الداخلي، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء لاستكمال تسوية الطرق الداخلية، وإنهاء الموقع العام لمبنى مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا مراعاة الهوية البصرية في أعمال التشطيبات، وتوحيد نمط ومقاس شعار المحافظة على المباني المختلفة.

كما وجّه المحافظ بالتنسيق مع الأوقاف لتوفير مُقيم شعائر وعامل لمسجد "الرحمن الرحيم" بالعاصمة، وتركيب أجهزة تكييف وتبريد، وتسوية المحيط الخارجي وزراعته؛ لانتظام العمل بالمسجد وخدمة روَّاد العاصمة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية

محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية