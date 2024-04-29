الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد الأعمال النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، يرافقه إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

وتفقّد المحافظ المدينة الرياضية بالعاصمة، مُوجهًا باستكمال منطقة الملاعب وأعمال السور الداخلي، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء لاستكمال تسوية الطرق الداخلية، وإنهاء الموقع العام لمبنى مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا مراعاة الهوية البصرية في أعمال التشطيبات، وتوحيد نمط ومقاس شعار المحافظة على المباني المختلفة.

كما وجّه المحافظ بالتنسيق مع الأوقاف لتوفير مُقيم شعائر وعامل لمسجد "الرحمن الرحيم" بالعاصمة، وتركيب أجهزة تكييف وتبريد، وتسوية المحيط الخارجي وزراعته؛ لانتظام العمل بالمسجد وخدمة روَّاد العاصمة.

محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية
محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الادارية
التشطيبات النهائية العاصمة الإدارية سرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء مراعاة الهوية البصرية وتوحيد نمط ومقاس شعار المحافظة تركيب أجهزة تكييف وتبريد توفير م قيم شعائر وعامل لمسجد

مواد متعلقة

شكاوى من منازل آيلة للسقوط وتسكنها الزواحف بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد "التأمين الصحى" والمراكز الطبية المتخصصة

"تعليم الوادى الجديد" تعقد اجتماع مجلس الأمناء استعدادًا لامتحانات نهاية العام

طلاب التربية الخاصة بالوادي الجديد يحققون المراكز الأولى بقطاع شمال ووسط الصعيد

بعد شكوى أسرته.. الوادى الجديد تصدر بيانًا حول واقعة وفاة شاب نتيجة الإهمال الطبى

"تعليم الوادى الجديد" تنظم مراجعات نهائية لصفوف النقل والشهادات العامة

الوادى الجديد تنهى استعداداتها لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

"إدارة الوقت وتحديد الأولويات".. دورة توعوية لتطوير الشباب بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم