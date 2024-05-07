الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكريم المتميزين من طلاب الأمل للصم وضعاف السمع أثناء تفقده لجان الامتحانات بالوادي الجديد

وكيل التعليم يكرم
وكيل التعليم يكرم طلاب الامل للصم

استأنف المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جولته التفقدية التى بدأها اليوم الثلاثاء، بإدارة الداخلة التعليمية يرافقه مدير الإدارة التعليمية.

وتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حيث اطمأن على الجاهزية لانطلاق امتحانات نهاية العام غد الأربعاء خلال تفقده لجان امتحانات فصول المكفوفين وفصول طلاب الصم وضعاف السمع، مشيدا بالإستعداد التام والتجهيزات اللازمة لسير اعمال الامتحانات بكل دقة وإنضباط.

شملت الجولة معرض الأنشطة المنفذ بالمدرسة ؛ والذى لاقى استحسان الجميع لما تضمنه من أعمال فنية ومشغولات يدوية شارك بها طلاب المدرسة.

وكيل التعليم يلتقي مجموعة من الطلاب

وحرص وكيل التعليم على لقاء مجموعة من الطلاب المشاركين والفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بالمسابقات الإقليمية للتربية الخاصة ' حيث رحب طلاب المدرسة بوكيل التعليم معربين عن تقديرهم الاهتمام بالطلاب من ذوى الهمم.

هذا وأعرب المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة عن سعادته بوجوده اليوم مع ابنائه من ذوى الهمم ومشاركتهم لحظات السعادة حيث كرم جميع المشاركين بالمسابقات المختلفة وقرر منحهم مكافأة مالية والمشرفين على المسابقات ' تشجيعا لهم على التميز والتحفيز لمواصلة مسيرة الإبداع والتألق.

ووجه وكيل التعليم الشكر والتقدير لإدارة التربية الخاصة وإدارة المدرسة لما شهده من مجهودات انعكست بشكل ملموس على تفوق وتميز طلاب المدرسة.

وتابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد' يرافقه مدير إدارة الداخلة التعليمية سير العمل بمدرسة موط الثانوية الزراعية.

وخلال جولته التفقدية بالمعامل التى جرى تجهيزها بكافة الإحتياحات اللازمة لصناعة الحرير، أشاد وكيل التعليم بسير العمل والتدريبات العملية المنفذة للطلاب داخل المعامل ومزارع التوت الغذاء الرئيسى لدودة القز المنتج للحرير وذلك من منطلق المبادرة التى أطلقتها المحافظة لتوطين صناعة الحرير فضلا عن نقل الخبرات وصقل وتنمية مهارات الطلاب بمراحل  صناعة الحرير.

شملت الجولة الأقسام العملية بالمدرسة معربا عن تقديره للجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة لفنى متخصص مؤهل لسوق العمل الحر، مؤكدا على دعمه جميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، كأحد الركائز الأساسية للتنمية فى مصر وبيئة خصبة لتخريج كوادر فنية متخصصة.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد إدارة الداخلة التعليمية مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الأمل للصم وضعاف السمع امتحانات فصول المكفوفين

مواد متعلقة

إطلاق برنامج المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية بالوادي الجديد (بث مباشر)

رقص وغناء واحتفالات.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بشم النسيم (صور)

مصرع 2 وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

حدائق ومتنزهات الوادى الجديد تستقبل آلاف المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم

قوافل متنقلة وإسعاف خارج الحدائق لتأمين احتفالات شم النسيم بالوادى الجديد

"ماتوا وهم بيدوروا على الكنز".. مصرع 3 داخل مغارة جبلية بالفرافرة

فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين للاحتفال بشم النسيم فى الوادى الجديد

فوز مدرسة أولاد عبدالله بـ ثانى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

عصام صاصا فى زينهم.. 9 قرارات من النيابة فى حادث مطرب المهرجانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة