"عمال مصر سلاح التنمية والبناء".. احتفالية وندوة تثقيفية بإعلام الداخلة

نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية موسعة وندوة تثقيفية تحت عنوان "عمال مصر الثروة الحقيقية وسلاح التنمية والبناء" بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات العمال بمحافظة الوادي الجديد.

يأتي هذا ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العمال، وتحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، وذلك بمقر مركز الاعلام

حضر الاحتفالية قيادات تنفيذية وطبيعية وشعبية من المحافظة وموظفون من مختلف الادارات التنفيذية ورجال دين، جاء تنظيم هذه الاحتفالية تقديرا وعرفانا بدور وجهود عمال مصر في مختلف الوظائف ومواقع العمل.

حاضر في الندوة نخبة من القيادات العمالية والنقابية ورجال الدين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الوادي الجديد أحمد عبد العاطي، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال محمد محمود عريف، ومدير ادارة أوقاف الداخلة الشيخ أشرف نمر، والقس مكاريوس ماهر حنا راعي كنيسة مارجرجس بالداخلة، ومقرر المجلس القومي بالداخلة أنصاف عبدالله ومدير مكتب العمل بالداخلة لطيفة عبدالمنعم.

وتناولت الندوة دور العمال في نهضة مصر الحديثة في ظل الجمهورية الجديدة ودعم وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المجالات بفضل سواعد أبنائها المخلصين.



وأشاد المتحدثون في الندوة بثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمال مصر في حديثة دائما خلال الاحتفال بعيد العمال وحرصه الدائم على دعم ومساندة العمال المصريين والقطاع الخاص.



كما أشاد المتحدثون بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالعمالة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل غير تقليدية والحد من البطالة مثل مبادرة مشروعي وإبدأ وحياة كريمة، إضافة إلى مبادرة ١٠٠ مليون صحة والكشف المبكر عن الأمراض، وجميعها مبادرات تهدف لتوفير بيئة صحية للعمال المصريين وحثهم على مواصلة العطاء، مشيرين في هذا الصدد الى إهتمام السيد الرئيس بالمشروعات القومية الجاذبة للعمالة ومساندته للقطاع الخاص.

وأشار المتحدثون إلى أن الاحتفال بعيد العمال في محافظة الوادي الجديد له طابع خاص في ظل إهتمام المحافظة بقطاع الزراعة الذي يعمل فيه غالبية أبناء المحافظة وانتشار الحرف التراثية واليدوية التي أبدع فيها الكثيرون هنا وحرص الدولة على الحفاظ على هذه الحرف.

وفي ختام الندوة تم تكريم عدد من الموظفين وأصحاب حرف تراثية ويدوية متميزين، بالتعاون بين مركز اعلام الداخلة وإتحاد نقابات عمال الوادي الجديد، تقديرا لتميزهم، وأدار الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد.

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