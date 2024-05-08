الكشف على 270 حالة في قافلة الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز باريس

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، عمل القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمقر الوحدة الصحية لقرى بغداد بمركز باريس، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد الناصر صالح رئيس المركز، ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية

حيثُ اطمأنت نائب المحافظ على عمل العيادات المختلفة، ووجّهت شكرها وتقديرها للطواقم الطبية القائمة على العمل الذي حظي برضا المواطنين وإقبالهم، والذي يستمر حتى يوم الغد الخميس في 7 تخصصات هي (جراحة- عظام - نساء وتوليد - أطفال - باطنة - جلدية - أسنان) بالإضافة لمعمل تحليل الدم ومعمل الطفيليات.

وأوضحت أنه تم الكشف على 270 حالة حتى الآن بالتخصصات المختلفة وتحويل ٤ حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

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