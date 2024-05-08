الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائبة محافظ الوادي الجديد: توفير طبيب أسبوعيًا لإنهاء إجراءات مرضى الغسيل الكلوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقّدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمستشفى باريس المركزي، للاطمئنان على سير منظومة العمل، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد الناصر صالح رئيس المركز ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية الجديد، اليوم.

حيثُ تفقّدت أقسام المستشفى المختلفة، وشدّدت على تفعيل مكاتب تلقي الشكاوى والمقترحات بالمستشفيات، وتكثيف الدورات التدريبية لطواقم التمريض، لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

 كما تفقّدت الصيدلية وغرف الملاحظة ووحدة الغسيل الكلوي والتقت المواطنين، مُوجهةً بتوفير طبيب أسبوعيًا لإنهاء إجراءات مرضى الغسيل الكلوي الذين تتم معالجتهم على نفقة الدولة؛ لضمان تقديم الخدمة الطبية اللائقة.

وفي سياقٍ متصل، تفقّدت نائب المحافظ الطوابق التي يتم تجهيزها لنقل عيادات المستشفى بمبنى المدرسة الفنية للتمريض بباريس؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

حيثُ يضم أقسام الاستقبال والتحليل والأشعة، وعددًا من العيادات بالتخصصات المختلفة، بالإضافة لعيادات علاج طبيعي (نساء - رجال) ووحدة غسيل كلوي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. ووجهت نائب المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال لبدء التشغيل، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتحديد مقر لسيارات الإسعاف داخل المبنى الجديد، وإعداد مقترح لتنسيق المساحات الفضاء وتشجيرها.

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