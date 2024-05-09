الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء إنشاء مدرسة يابانية بمركز الداخلة بتكلفة 71 مليون جنيه

بدء عملية الإنشاء
بدء عملية الإنشاء

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، البدء في إنشاء المدرسة اليابانية بمركز الداخلة على مساحة 10 آلاف متر، بتكلفة إجمالية 71 مليون جنيه، وتضم جميع المراحل التعليمية، بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائبة المحافظ.

وأضاف وكيل التعليم أن عملية الإنشاء تتم تحت رعاية هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، وبإشراف الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بديروط، وتحت رعاية المهندسة إيمان صبر مفتاح مدير المنطقة، والمهندسة سعاد حسني كامل رئيس قطاع التنفيذ، بإشراف المهندسة سارة خيري، والمهندسة إسراء عادل، والمهندسة زينب حضري.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المناهج وطرق التدريس بالمدرسة تعتمد على أنشطة التوكاتسو، التي هدفها إعداد المتعلم المصري المتميز وبناء شخصيته وتنمية قدراته ومهاراته العلمية والحياتية، ويتم قبول أطفال فى المستويين الأول والثانى بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، ويمكن قبول الأطفال حتى يوم الاختبارات.

وأضاف أن المدرسة المصرية اليابانية تتمتع ببنية تحتية عالية الجودة، من فصول دراسية وحجرات أنشطة وملاعب رياضية وحدائق رياض أطفال مصممة على أعلى مستوى مهندسى، بما توفر أفضل مستويات الجودة للتعليم.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أكد الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية التي ينفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، الخاصة بأعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة، والتي يتم تنفيذها على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة 71 مليون جنيه، وتضم جميع المراحل التعليمية.

ونجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد فى تنفيذ وإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، والتى جرى إنشاؤها بمدينة الخارجة على مساحة 10 آلاف متر مربع، منها 2700م2 مبنى المدرسة المكون من 3 أدوار وقابل للتعلية، وباقى المساحة ملاعب ولاند سكيب، وتحتوى على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، بالإضافة إلى صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة، وذلك بتكلفة 23 مليون جنيه، والتى افتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه 9 وزراء وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ونفذت محافظة الوادي الجديد مبادرة لتخفيض مصروفات الالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية بمقدار 50% من إجمالى قيمة مبلغ المصروفات المقررة، وإمكانية تقسيط مبلغ المصروفات بالتعاون مع بنك مصر ولمدة 8 أشهر، وكذلك توفير منح مجانية لأبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بأول مدرسة مصرية يابانية بالمحافظة، شريطة اجتياز المتقدمين اختبارات القبول.

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وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد المدرسة اليابانية بمركز الداخلة جميع المراحل التعليمية هيئة الأبنية التعليمية أنشطة التوكاتسو إعداد المتعلم المصرى

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