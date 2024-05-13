الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بطلاء واجهات المنازل حفاظًا على المظهر الجمالي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد جداريات الممشي السياحي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة، يرافقه السيد جهاد متولي رئيس المركز.

ووجّه  محافظ الوادي الجديد بإنشاء جداريات فنية لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة، وتخصيص مساحة من الممشى كمرسم للأطفال وإجراء مسابقات فنية بين طلاب المدارس، كما شدد على طلاء واجهات المنازل بالمناطق المحيطة والمُطلة على الممشى، حفاظًا على المظهر الجمالي، ومراجعة صلاحية أعمدة الإنارة بطول الممشى.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

و تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه  جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين

وتابع بدء اطلاق التيار الكهربائي وربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة، كما تفقد أعمال فرش وتأثيث تجهيزات حضانة الأطفال الملحقة لخدمة العاملات بالعاصمة.موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والنظافة العامة بالموقع، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد.

لقاء وفد شركة "جنوب الوادي للبترول"

وعقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، لقاءََ مع وفد شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لبحث سبل التعاون لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في إطار المسئولية المجتمعية للشركة.

وأوضح الزملوط أن اللقاء تناول التوسع في المشروعات التابعة للشركة وفي مقدمتها إنتاج وتعبئة المياه المعدنية ( أكوا باريس)، بما يهدف خطط الشركة في تطوير وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما تم الاتفاق على إعداد دراسة للمساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، في إطار جهود قطاع البترول في المشاركة المجتمعية والمساهمة في تطوير الخدمات بمناطق عمل الشركات التابعة.

FB_IMG_1715596018372
FB_IMG_1715596018372
FB_IMG_1715596007886
FB_IMG_1715596007886
FB_IMG_1715596011908
FB_IMG_1715596011908
FB_IMG_1715596024881
FB_IMG_1715596024881
محافظ الوادي الجديد تطوير ورفع كفاءة الممشى إنشاء جداريات لإضفاء مظهر حضاري جداريات فنية طلاء واجهات المنازل حفاظ ا على المظهر الجمالي العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

تعليم الوادى الجديد ضمن قائمة الجمهورية فى التصميم الفنى

وكيل صحة الوادى الجديد يكلف ريحان بإدارة مستشفى الفرافرة المركزى

غرفة العمليات الرئيسية بـ"تعليم الوادي الجديد" تباشر أعمال متابعة الامتحانات

نجاح حصاد 4 آلاف فدان من محصول الكمون بمزارع الوادي الجديد (صور)

استئناف امتحانات صفوف النقل وانتظام الطلاب بلجان الوادى الجديد

"الوادى الجديد" ضمن المحافظات المستثناة من خطة تخفيف الكهرباء

الوادى الجديد: توثيق وأرشفة تاريخ متحف "التراث الشعبى" كإرث للأجيال القادمة

ندوة تثقيفية عن نشر ثقافة العمل الحر بمركز شباب السلام بالوادى الجديد

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟