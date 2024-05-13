محافظ الوادي الجديد يوجه بطلاء واجهات المنازل حفاظًا على المظهر الجمالي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة، يرافقه السيد جهاد متولي رئيس المركز.

ووجّه محافظ الوادي الجديد بإنشاء جداريات فنية لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة، وتخصيص مساحة من الممشى كمرسم للأطفال وإجراء مسابقات فنية بين طلاب المدارس، كما شدد على طلاء واجهات المنازل بالمناطق المحيطة والمُطلة على الممشى، حفاظًا على المظهر الجمالي، ومراجعة صلاحية أعمدة الإنارة بطول الممشى.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

و تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين

وتابع بدء اطلاق التيار الكهربائي وربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة، كما تفقد أعمال فرش وتأثيث تجهيزات حضانة الأطفال الملحقة لخدمة العاملات بالعاصمة.موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والنظافة العامة بالموقع، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد.

لقاء وفد شركة "جنوب الوادي للبترول"

وعقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، لقاءََ مع وفد شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لبحث سبل التعاون لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في إطار المسئولية المجتمعية للشركة.

وأوضح الزملوط أن اللقاء تناول التوسع في المشروعات التابعة للشركة وفي مقدمتها إنتاج وتعبئة المياه المعدنية ( أكوا باريس)، بما يهدف خطط الشركة في تطوير وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما تم الاتفاق على إعداد دراسة للمساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، في إطار جهود قطاع البترول في المشاركة المجتمعية والمساهمة في تطوير الخدمات بمناطق عمل الشركات التابعة.

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